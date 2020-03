Antony diz que São Paulo teve péssimo resultado, e Pato lamenta chances perdidas

O atacante Antony classificou como "péssimo resultado" a derrota do São Paulo por 2 a 1 para o Binacional, de virada, no Peru, pela estreia da Copa Libertadores da América. O jogador evitou falar sobre a altitude de Juliaca, que fica 3.825 metros acima do nível do mar. A equipe brasileira demonstrou cansaço e levou dois gols no segundo tempo.

"Sabíamos das dificuldades, nos preparamos durante a semana. É um péssimo resultado, ainda mais saindo na frente. Vai ser difícil virar a página, mas é focar para o próximo jogo, está só no começo. A altitude dificulta um pouco, não estamos acostumados, mas não vamos pegar isso como desculpa. Foram dois gols por falha nossa", afirmou Antony.

Alexandre Pato adotou discurso parecido. Ele abriu o placar aos 20 do primeiro tempo e lamentou as chances desperdiçadas pelo São Paulo. Após o gol, Antony e Pablo perderam oportunidades claras para ampliar.

"O gol foi uma jogada boa, o Pablo conseguiu me achar, eu virei e fiz. Esses jogos temos que fazer o gol, voltamos para o segundo tempo, eles conseguiram marcar e depois fizeram outro. Vou trabalhar para a equipe, me sacrificar muito. Hoje era difícil, não vou dar desculpa da altitude, mas era um jogo muito difícil. Em casa, esperamos a presença dos torcedores no nosso estádio, eles vieram aqui hoje, é um motivo de muito orgulho. Temos que buscar a vitória de qualquer jeito", analisou Pato.

Com a derrota, o São Paulo fica em terceiro lugar no Grupo D. A LDU, do Equador, está na liderança após vencer o argentino River Plate por 3 a 0 na estreia. Na segunda rodada, o São Paulo recebe a LDU, na próxima quarta-feira, às 21h30, no Morumbi.