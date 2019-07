Antony é preservado de treino, mas não preocupa São Paulo para clássico

O atacante Antony foi preservado do treino em campo do São Paulo na tarde desta quinta-feira. O jogador realizou atividades mais leves na parte interna do CT da Barra Funda.

Apesar de ter apresentado desgaste físico maior, Antony não preocupa o São Paulo para o clássico contra o Palmeiras, neste sábado, às 19h, no Morumbi. Será o primeiro jogo oficial da equipe tricolor após a parada para a Copa América.

O treino desta quinta-feira teve apenas o aquecimento aberto à imprensa. Além de Antony, também desfalcaram a atividade o goleiro Lucas Perri (dores musculares) e o volante Willian Farias (lesão na coxa esquerda).

O departamento médico do São Paulo ainda conta com o volante Liziero, o meia-atacante Everton e o atacante Rojas. Os três se recuperam de lesão e são desfalques certos para o clássico. O zagueiro Anderson Martins terá de cumprir suspensão.

O São Paulo deve iniciar o jogo de sábado com: Tiago Volpi, Hudson, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Pablo.