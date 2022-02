Antony dedica gol pela seleção a Moïse, congolês espancado até a morte no Rio

Destaque na vitória do Brasil por 4 a 0 sobre o Paraguai, no Mineirão, o atacante Antony dedicou o gol marcado com a camisa da seleção a Moïse Kabagambe, congolês que foi espancado até a morte no Rio de Janeiro no último dia 24 de janeiro. A homenagem veio através de um publicação nas redes sociais do jogador do Ajax.

"Para você, Moïse! Nossos pensamentos com você e sua família", escreveu Antony no Twitter, compartilhando a hashtag #JusticaPorMoiseMugenyi, que busca chamar atenção para o caso. A polícia do Rio investiga as circusntâncias da morte do estrangeiro e seus possíveis responsáveis.

Moïse Kabagambe foi assassinado no quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, bairro nobre do Rio. Segundo a família do congolês, ele, que trabalhava no local, teria ido cobrar um pagamento de três dias não recebido quando começou a confusão. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o trabalhador foi derrubado e espancado com pauladas e golpes de taco de beisebol. Três suspeitos do crime já foram detidos.

Pra você, Moïse!! Nossos pensamentos com vc e sua família!! ✊✊ #JusticaPorMoiseMugenyi pic.twitter.com/LHtEsI5Bb6 — Antony Santos (@antony00) February 2, 2022

O caso gerou grande repercussão nas redes sociais nos últimos dias. Flamengo e Botafogo foram alguns dos clubes que se solidarizaram com a família do congolês após o episódio. "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta imensamente a morte de Moïse Kabagambe e presta sua solidariedade à família do jovem congolês neste momento de total consternação", escreveu o rubro-negro carioca.

"O Botafogo lamenta a morte do jovem congolês Moïse Kabagambe. O clube apoia a apuração dos fatos deste crime brutal para que haja justiça. Situações assustadoras como esta não podem acontecer. Força aos familiares da vítima neste momento de dor e revolta", publicou o Botafogo.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta imensamente a morte de Moïse Kabagambe e presta sua solidariedade à família do jovem congolês neste momento de total consternação. #CRF ✊ — Flamengo (@Flamengo) February 1, 2022