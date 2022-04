Antony recepciona torcedora são-paulina Larissa na Holanda: 'Felicidade imensa'

O atacante Antony, do Ajax e da seleção brasileira, publicou em suas redes sociais uma foto, nesta quinta-feira, com Larissa Martin, torcedora do São Paulo que trata de um câncer no cérebro e se tornou símbolo da conquista tricolor da Copinha de 2019.

A garota de 10 anos foi recebida em Amsterdã, na Holanda, pelo ídolo e amigo e ganhou carinho do atleta e uma mensagem especial. Antony e Larissa mantêm contato desde o primeiro encontro, há mais de três anos, mesmo com a saída do jogador do São Paulo e transferência para o futebol europeu.

Leia Também São Paulo desafia tabu na Bolívia para manter campanha perfeita na Sul-Americana

"Que felicidade imensa te receber aqui na Holanda, minha princesa", escreveu Antony em suas redes sociais. Fãs do jogador elogiaram sua empatia e o tratamento que dá à jovem torcedora. Em homenagem a Larissa e também ao filho Lorenzo, Antony comemora seus gols fazendo um "L" com os dedos.

Além disso, para a disputa da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, todo o elenco tricolor decidiu por raspar o cabelo em solidariedade a Larissa. Antony a conheceu ainda nas oitavas de final do torneio, quando entrou em campo acompanhado da torcedora e emocionou os torcedores do São Paulo.

Desde então, o carinho entre Antony e Larissa permanece. Os dois rotineiramente se encontram, normalmente nas férias do atleta entre maio e julho. Desta vez o encontro foi antecipado com a ida de Larissa para a Holanda. Antes da Olimpíada de Tóquio, em que o Brasil conquistou a medalha de ouro e Antony fazia parte do elenco campeão, Larissa também enviou uma mensagem especial para o atleta e deu forças para a chegada ao lugar mais alto do pódio.