Antony reencontra rival da estreia pelo São Paulo e valoriza amadurecimento

O atacante Antony reencontrará neste sábado o Grêmio, adversário de sua estreia pela equipe profissional do São Paulo. No dia 15 de novembro de 2018, o jovem com então 18 anos entrava no segundo tempo da partida que terminou empatada por 1 a 1 no Morumbi.

LEIA TAMBÉM > São Paulo anuncia 28 mil ingressos vendidos para jogo contra o Grêmio

Em poucos meses, Antony passou de promessa a titular do ataque do São Paulo. Prestes a reencontrar o Grêmio, agora com 31 jogos disputados e três gols marcados pelo clube, ele disse estar mais maduro e preparado.

"Foi um momento que ficou marcado na minha vida, e é bom ter essa lembrança com o Grêmio no Morumbi. Amadureci muito, aprendi com os mais experientes a cada dia. Acho que a palavra (que define esse período) é amadurecimento", afirmou Antony, hoje aos 19 anos.

Desde o dia 7 de agosto, Antony passou a ter a companhia dos experientes Juanfran e Daniel Alves no dia a dia do São Paulo. O atacante valorizou o aprendizado com os reforços que vieram do futebol europeu. "Eles têm falado bastante comigo, sou jovem, estou começando a carreira agora. Eles vêm conversando bastante comigo, e a cada dia vou escutando e aprendendo cada vez mais", disse.

Antony foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano com o São Paulo, marcando quatro gols, e depois se firmou no elenco profissional. Ele ainda conquistou outro título nesta temporada: o Torneio de Toulon com a seleção brasileira olímpica - marcou dois gols.

Em julho, após a diretoria do São Paulo recusar uma proposta de 20 milhões de euros (mais de R$ 85 milhões na época), Antony recebeu valorização salarial e prorrogou contrato até junho de 2024. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (R$ 230 milhões).