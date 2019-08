Antony treina normalmente no São Paulo; Pablo e Toró são dúvidas

O atacante Antony treinou normalmente com o elenco do São Paulo nesta terça-feira, dois dias após sofrer uma pancada no ombro esquerdo durante a partida contra o Vasco. Ele não teve lesão constatada em exames realizados na última segunda-feira e recuperou-se das dores.

Pablo e Toró continuaram os trabalhos de transição física, assim como já havia acontecido na última segunda. Eles são dúvidas para a partida contra o Grêmio, mas Toró é quem tem mais chance de ficar à disposição. Alexandre Pato não foi a campo e tem presença praticamente descartada para o confronto deste sábado.

Toró teve um estiramento muscular na coxa esquerda no dia 14 de agosto, enquanto Pablou sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito sofrida no dia 13 de julho. Eles estão recuperados e trabalham a parte física.

Alexandre Pato, por sua vez, ainda faz tratamento de um edema muscular na coxa esquerda que afetou o nervo ciático. O atacante se queixa de dores e ainda não voltou a trabalhar em campo.

Cuca aguarda a evolução dos seus atacantes para definir a escalação da equipe para o jogo contra o Grêmio, neste sábado, às 11h, no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não poderá contar com Raniel, que foi expulso diante do Vasco e terá de cumprir suspensão.

Uma provável escalação tem: Tiago Volpi, Juanfran, Anderson Martins (Bruno Alves), Arboleda e Reinaldo; Liziero, Tchê Tchê e Daniel Alves; Antony, Everton e Vitor Bueno (Toró).

O departamento médico do São Paulo ainda conta com o atacante Rojas, que passou por nova cirurgia no joelho e só deve voltar em 2020, além do meia Hernanes, que sofreu uma grave lesão no músculo adutor na coxa esquerda no clássico contra o Santos e não tem previsão de retorno.