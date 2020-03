Antony vive sonho pelo São Paulo, mas é cobrado para não perder chances de gol

Antony aproveita seus últimos meses pelo São Paulo. Vendido ao Ajax, da Holanda, em negociação concluída em fevereiro, o atacante disse que ainda não "caiu a ficha" sobre a saída do clube no qual está desde os 11 anos de idade. Na véspera de enfrentar a LDU, no Morumbi, Antony falou que vive o sonho de jogar a Copa Libertadores da América pelo São Paulo.

"O filme passa na minha cabeça até hoje. É difícil acreditar que no meio do ano eu vou embora, não caiu a ficha ainda, estou tentando aproveitar ao máximo", afirmou Antony. "Todos os jogos são importantes, mas desde a estreia da Libertadores me emocionei muito, sempre tive esse sonho, é uma motivação a mais ter um jogo da Libertadores com o Morumbi lotado. Sempre tive esse desejo e agora estou tendo esse privilégio. Estou desfrutando ao máximo, trabalhar muito e aproveitar a cada momento para ajudar o São Paulo", acrescentou.

Antony também foi questionado sobre as chances perdidas pelo São Paulo na derrota de virada por 2 a 1 para o Binacional, no Peru, pela estreia da Libertadores. Após a equipe abrir o placar, o próprio atacante perdeu oportunidade clara para ampliar no primeiro tempo. Na etapa final, o São Paulo sofreu dois gols e saiu de campo derrotado.

"Sabemos que tivemos muitas oportunidades na estreia, infelizmente não concluímos, mas o grupo tem trabalhado muito para que isso não se repita. Eu vi o lance que perdi, sei que não pode errar uma chance clara, mas tenho trabalhado muito para que surjam mais oportunidades e não perder", disse.

Aos 20 anos, Antony disse que tem recebido conselhos do técnico Fernando Diniz para aproveitar as chances. "Ele me manda ter calma, respirar. O Diniz nos passa muita confiança e tranqulidade. Temos trabalhado muito nas finalizações para não perdermos essas oportunidades".