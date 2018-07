Anulada decisão de separar Nike na disputa pela marca de Ronaldinho BRUXELAS - O Tribunal Geral da União Europeia anulou nesta quarta-feira a decisão do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (OAMI, na sigla em inglês) de separar a Nike International de uma disputa pelo registro do símbolo "R10", em conflito com uma marca utilizada para designar o jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho.