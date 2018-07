Anunciado como reforço, Heitinga volta ao Ajax depois de sete anos

Heitinga já posou para fotos com a camisa da equipe de Amsterdã e assinou contrato para defender o time por uma temporada, sendo que o acordo já prevê a possível extensão do compromisso por mais um ano. Ele estava sem contrato com nenhum clube desde quando deixou o Hertha Berlin, ao final da temporada passada do futebol europeu.

Produto do programa de formação de jovens jogadores do Ajax, o zagueiro defendeu o time em 215 partidas, entre 2001 e 2008, período em que conquistou dois títulos do Campeonato Holandês e três da Copa da Holanda. Depois disso, ele vestiu as camisas de Atlético de Madrid, Everton e Fulham.

Pela seleção holandesa, Heitinga disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010, sendo que na última delas esteve em campo na final diante da Espanha, em Johannesburgo, onde os espanhóis venceram por 1 a 0, na prorrogação, com um gol de Iniesta. O atleta também defendeu a Holanda nas edições de 2004, 2008 e 2012 da Eurocopa.