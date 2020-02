Anunciado pelo Ajax, Antony promete 'dar a vida em campo' pelo São Paulo

O Ajax oficializou no sábado a contratação do meia-atacante Antony, que pertence ao São Paulo. A promessa do futebol brasileiro assinou contrato até junho de 2025 com o clube holandês e custou quase 16 milhões de euros, algo em torno de R$ 76 milhões. Porém, caso o atleta alcance algumas marcas, a negociação pode chegar a R$ 103 milhões.

O contrato só começará a valer a partir do dia 1.° de julho deste ano. Até lá, Antony, que completará 20 anos nesta segunda-feira, seguirá com a camisa do São Paulo. E prometeu "dar a vida em campo" pelo clube tricolor até a sua ida definitiva para a Holanda.

"Eu nem olho muito o lado de fora, olho para dentro do São Paulo mesmo. Meus companheiros é para quem tenho que dar mais ouvidos, tenho que honrar. O torcedor também. Estou focado. A cada partida, pode ter certeza que vou dar a minha vida em campo, ajudar meus companheiros para sair com a vitória", afirmou o atacante.

Depois de servir a seleção brasileira sub-23 que conquistou a vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, Antony fez no sábado a sua estreia pelo São Paulo em 2020 na goleada por 4 a 0 sobre o Oeste, em Barueri, pelo Campeonato Paulista. O atacante já traçou seus objetivos até a data que deixará o clube.

"Muito feliz pela volta, estava ansioso para jogar. Poder voltar da melhor forma, ganhando de 4 a 0, conquistando os três pontos. Agora é desfrutar a cada treino, cada partida e aproveitar o máximo possível. Se Deus quiser, o objetivo agora é sair com o título", comentou.

Na Holanda, o Ajax comemorou o desfecho feliz da negociação com o brasileiro. "Nós vamos ter que ter um pouco de paciência até que Antony chegue, mas estamos contratando um atleta criativo, que pode atuar em várias posições. Alguns de nossos atletas estão deixando o clube e precisávamos deste planejamento. Foi uma ótima contratação", disse Marc Overmars, dirigente do clube, em declarações ao site oficial.