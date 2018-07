Anúncio com Suárez vira atração turística em Copacabana

Um anúncio da Adidas com Luis Suárez virou atração turística na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. No cartaz publicitário, o jogador, punido por mordida no zagueiro italiano Giorgio Chiellini, aparece com dentes a mostra e a frase 'tudo ou nada'. Mais cedo, nesta quinta-feira, a patrocinadora anunciou que não divulgará mais campanhas com o uruguaio durante a Copa do Mundo por condenar sua postura.

Suárez foi julgado pela Fifa e perderá o restante do Mundial no Brasil. Ele foi suspenso por nove jogos oficiais pela entidade.