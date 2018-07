Anúncio de Thomas Tuchel como técnico do PSG é questão de tempo, diz jornal francês

O novo técnico do PSG deve ser o alemão Thomas Tuchel, ex-Borussia Dortmund, segundo o jornal francês L'Équipe. A publicação diz que o anúncio é questão de tempo e que o contrato será válido por dois anos, com opção de renovação para um terceiro.

Tuchel não dirigiu nenhum clube nesta temporada, após deixar o Borussia Dortmund no final da temporada 2016-17. No clube alemão, o técnico foi campeão da Copa da Alemanha e conseguiu levar o Borussia ao segundo lugar do campeonato nacional duas vezes, mas foi demitido depois de entrar em conflito com a diretoria do clube devido ao seu temperamento forte.

Além do Borussia, Tuchel também dirigiu times de base do Stuttgart, do Augsburg e do Mainz 05, onde recebeu o primeiro convite para treinar uma equipe profissional. Ficou no comando do time por cinco temporadas, entre as temporadas 2009-10 e 2013-14, onde saiu antes de acabar o contrato. Na temporada 2015-16, assumiu o time aurinegro.

A saída de Unai Emery do cargo de técnico do PSG é praticamente certa, sendo vazada até mesmo por jogadores do time, como o lateral Meunier. O treinador desagradou pelos fracassos na Liga dos Campeões, contra o Real Madrid na temporada atual e o Barcelona na passada, quando o time tomou 6 a 1 na volta após fazer 4 a 0 na ida. Além disso, a falta de pulso para controlar o vestiário, como no caso da discussão entre Neymar e Cavani, é outro fator que leva o clube a encerrar a passagem do treinador basco.