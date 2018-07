Anúncio de Tite como técnico da seleção fica para segunda-feira

A confirmação de Tite como novo técnico da seleção brasileira, prevista para esta sexta-feira, foi adiada. Ainda há detalhes do contrato da comissão técnica, que era do Corinthians, sendo negociados. A pendência gira em torno dos salários dos auxiliares. A apresentação ficou para o início da próxima semana, provavelmente na segunda-feira.

Edu Gaspar, novo coordenador da seleção, foi nesta sexta-feira à sede da CBF, no Rio. Ele se reuniu com o presidente Marco Polo Del Nero, conheceu as dependências da sede e saiu sem falar com a imprensa.

Antes de se acertarem definitivamente com a seleção, Tite e Edu Gaspar serão homenageados pelo Corinthians neste domingo, no estádio Itaquerão, em São Paulo, antes da partida contra o Botafogo, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A informação da homenagem foi divulgada nesta sexta-feira pelo próprio clube.

Cerca de 40 minutos antes do início da partida, os telões do Itaquerão exibirão um vídeo com imagens de Tite e Edu Gaspar. Na sequência, os dois irão a campo para receber placas entregues pelo presidente Roberto de Andrade como "agradecimento pelos excelentes serviços prestados".

As camisas dos jogadores ainda trarão a hashtag #ObrigadoTite. Além disso, as mascotes da equipe trarão homenagens em seus uniformes.