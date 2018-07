Anzhi perde técnico e pode contratar Fabio Capello

Aos 48 anos, Krasnozhan acertou sua saída da equipe apenas dois meses depois de assumir o cargo. Ele havia sido contratado no final de dezembro para o lugar de Andrei Gordeyev e sequer comandou o time em uma partida oficial do Campeonato Russo. De acordo com nota oficial, ambas as partes concordaram com o desligamento.

Sem Krasnozhan, o Anzhi deve voltar suas atenções para Fabio Capello. O técnico italiano pediu demissão da seleção inglesa após não concordar com decisões da federação local e já teria sido visto na Rússia. O holandês Guus Hiddink seria o plano B, caso a negociação não dê resultado.

O clube segue com o objetivo de se tornar uma das potências da Europa e não poupa esforços para isso. Além de contar com os brasileiros Roberto Carlos, João Carlos e Jucilei, o clube tem em seu ataque o camaronês Samuel Eto''o. Especula-se que o jogador tenha o maior salário do futebol, ganhando US$ 20 milhões (cerca de R$ 35 milhões) por ano.