Ao lado de Cafu, Bolsonaro acompanha o jogo do Brasil no Mineirão

O presidente Jair Bolsonaro acompanhou nesta terça-feira, no Mineirão, o clássico entre Brasil e Argentina, pela semifinal da Copa América. Chegou ao estádio às 20h39, acompanhado por grande comitiva e forte esquema de segurança. Dirigiu-se rapidamente para o camarote e lá encontrou Neymar.

No camarote, depois de tirar algumas fotos com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, o da Conmebol, Alejandro Dominguez, e o ex-jogador Cafu, Bolsonaro foi para a parte aberta do local para saudar os torcedores. Por quase cinco minutos, foi bastante aplaudido, chamado de "mito" e retribuiu com acenos.

Em seguida, sentou-se para assistir à partida, com Cafu do seu lado esquerdo e Paulo Guedes, ministro da economia , do direito. O camarote em que o presidente ficou era atrás do banco da Argentina.

Bolsonaro chegou ao estádio cinco minutos depois de Neymar, que foi ao Mineirão também acompanhado de uma grande comitiva. Entre os parças de Neymar, estavam Luciano Huck e Gabriel Medina. O atacante, que vestia um casaco amarelo, também assistiu ao jogo no camarote da CBF e posou para fotos com Bolsonaro e integrantes da cúpula da entidade.