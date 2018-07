Ao lado de Guerrero, Cirino quer recuperar boa fase no Flamengo

O atacante Marcelo Cirino quer acompanhar o ritmo de ascensão do setor ofensivo do Flamengo para voltar a apresentar o bom futebol do início do ano, quando foi vice-artilheiro do Campeonato Carioca, com nove gols. Nesta segunda-feira, o jogador desembarcou no Rio após a vitória sobre o Goiás, em Goiânia, e comemorou o único gol da partida, que rendeu a vitória ao time rubro-negro, pelo Brasileiro.

"Claro que quero fazer gols sempre. Fico feliz de ter voltado a marcar e espero agora poder ajudar o Flamengo a conquistar as vitórias, seja com gols ou assistências", considerou o jogador, ciente da boa fase da equipe, que vem de quatro vitórias nos últimos cinco jogos, incluindo Copa do Brasil e Brasileirão.

Contratado no início do ano para ser um dos destaques da equipe, Cirino teve uma queda de rendimento nas primeiras partidas do Brasileiro e chegou a ir para o banco de reservas. Mas, recentemente, voltou a receber oportunidades com o técnico Cristóvão Borges para formar o ataque com o peruano Paolo Guerrero e Emerson. E demonstrou que pode retornar à boa fase.

Na terça-feira, Cirino e os demais jogadores rubro-negros se reapresentam para treinar, com foco no duelo com o Santos, marcado para domingo, no Maracanã. Com 19 pontos, a equipe é a 11ª colocada da competição nacional.