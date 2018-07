Ao lado de ministros e assessores, Temer assiste à vitória do Brasil no Planalto

O presidente Michel Temer assistiu ao jogo da seleção brasileira contra o México, nesta segunda-feira, em seu gabinete no Palácio do Planalto, em Brasília, ao lado de dois ministros e assessores. A mulher dele, Marcela, e o filho, Michelzinho, acompanharam a vitória brasileira, longe dali, na residência oficial do Jaburu.

No começo da tarde desta segunda-feira, a Presidência divulgou um foto no Twitter em que Michel Temer aparece, de paletó e gravata, abraçado com o ministro Gustavo Rocha (Direitos Humanos) e o filho deste, o garoto Pedro. Ao lado estava o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil).

Quem também apareceu na imagem divulgada na internet, logo atrás de Michel Temer, foi o marqueteiro Elsinho Mouco. Foi de Mouco o mote polêmico de que, no governo atual, "O Brasil voltou, 20 anos em 2", considerado desastroso pelos aliados de Temer por sugerir que o País regredira.

Bem mais descontraída que o marido, a primeira-dama publicou também, na sua conta pessoal no Twitter, uma foto com a camiseta com bandeira brasileira e ao lado do filho. Michelzinho usava um chapéu amarelo. Na manhã do último domingo, quando abordado durante caminhada no jardim do Palácio do Jaburu por um cinegrafista que estava do outro lado da cerca, Michel Temer arriscou o palpite que a seleção venceria os mexicanos por 2 a 0.