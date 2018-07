Ao lado de Ronaldo, Conmebol apresenta bola da Copa América

BUENOS AIRES - O ex-atacante Ronaldo foi nesta sexta-feira a grande atração do evento realizado no estádio Único, na cidade de La Plata, no qual foi apresentada a Tracer Doma, a bola da Copa América, que será disputada entre 1º e 24 de julho, na Argentina.

Durante o lançamento da Tracer Doma, que tem predomínio das cores branca e azul celeste, Ronaldo afirmou que a seleção anfitriã e o Brasil são as equipes com mais chances de ficar com o título.

"A seleção brasileira tem bons jogadores e por isso se vê que será uma grande Copa América. Será muito complicada porque será jogada na Argentina, e os anfitriões são favoritos", afirmou o 'Fenômeno', que completou dizendo que o Uruguai "também estará na briga".

Campeão em 1997 e 1999 e artilheiro em 1999, Ronaldo ainda destacou a participação no torneio de Lionel Messi: "É o melhor do mundo sem dúvidas, por sua técnica, sua velocidade e, por isso, está à frente do restante dos jogadores".

A Copa América terá como equipe convidada o Japão, que nesta semana anunciou que estará presente, apesar de ter anunciado antes sua retirada pelo impacto do terremoto e do tsunami de 11 de março.

A federação japonesa pôs como única condição a cooperação da Conmebol junto à Fifa para que sejam liberados pelo menos 15 jogadores de uma lista de 20 que atuam no futebol europeu.