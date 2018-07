Ao oficializar saída de Osorio, São Paulo exalta 'legado do Profe'

Na nota, intitulada "Legado do Profe", o São Paulo ressaltou que Osorio trilhou com seu trabalho um caminho que deixará o clube "mais forte na busca por títulos nesta e nas próximas temporadas". "No período em que esteve no comando da equipe, o técnico conduziu o São Paulo à semifinal da Copa do Brasil - nos dias 21 e 28, a equipe enfrentará o Santos - e acirrou a disputa por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. Sua filosofia de trabalho encantou torcedores, elenco e despertou o interesse da Femex (Federação Mexicana de Futebol), que procurava um treinador desde a saída de Miguel Herrera", lembrou o clube.

A ousadia de Osorio e as suas corajosas iniciativas para um técnico estrangeiro que acabara de chegar a um clube brasileiro também foram destacadas pelo clube. "O legado do colombiano do time são-paulino, no entanto, deve ser exaltado. Adepto do rodízio no elenco para contar com o maior número possível de jogadores em condições de jogo, o técnico utilizou todos os atletas à disposição e lançou jovens promessas, como o zagueiro Lyanco, o lateral-esquerdo Matheus Reis e o atacante João Paulo", continuou a nota oficial.

O papel tático assumido pelo técnico, que mostrou não ter medo de atuar de forma ofensiva, fato que por algumas vezes fez o time pagar caro com derrotas, também não foi esquecido pelo São Paulo, que enumerou os ganhos que o time teve com essa iniciativa implementada pelo comandante.

"Osorio conseguiu tirar o melhor de cada atleta e ''descobriu'' novas funções táticas de cada um. O centroavante Alexandre Pato, que vive a sua melhor fase na carreira, assumiu um novo papel atuando pela ponta esquerda e deu nova cara ao sistema ofensivo do Tricolor, que também conta agora com o polivalente lateral-esquerdo Carlinhos - na ponta direita, o camisa 6 também se destacou. Assim como a dupla, Thiago Mendes e Breno também aproveitaram a oportunidade para assumir novas funções. O ex-jogador do Goiás, que chegou ao São Paulo como armador, se firmou no time atuando como volante e ganhou a confiança da torcida com atuações seguras. Já Breno, zagueiro de ofício, ganhou moral atuando como primeiro homem de marcação no meio de campo e rendeu mais uma opção para o setor", analisou a nota oficial.

MÉXICO EXIGE SAÍDA - O São Paulo enfatizou que Osorio tentou acertar com a seleção mexicana a sua permanência no clube pelo menos até o término da Copa do Brasil, mas não teve sucesso neste pedido. "Vale lembrar que com o intuito de permanecer no Tricolor até o término da Copa do Brasil, o comandante fez o possível para não interromper o seu trabalho, mas não conseguiu convencer os dirigentes do México", pontuou.

Após 29 jogos no comando do São Paulo, com o qual acumulou 13 vitórias, sete empates e nove derrotas, Osorio agora irá dirigir a seleção mexicana com o objetivo principal de poder levar o país à Copa do Mundo de 2018, na Rússia, onde ele espera realizar sonho de trabalhar pela primeira vez em um Mundial.