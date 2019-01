São Paulo leva gol de David Neres e perde para o Ajax na Florida Cup

O São Paulo perdeu para o Ajax por 4 a 2, de virada, neste sábado, em Orlando, pela Florida Cup. Com a formação titular, no primeiro tempo, a equipe abriu o marcador com um belo gol de Hernanes, após assistência de Pablo. Na etapa final, com os reservas, marcou com Brenner, mas permitiu a reação do adversário. O ex-são-paulino David Neres fechou o placar e garantiu a vitória da equipe holandesa.

O time titular tricolor evoluiu em relação à derrota para o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por 2 a 1 na estreia do torneio. Nos 45 minutos iniciais, demonstrou boa postura defensiva e deixou Jean, que começou a partida, sem muito trabalho.

O atacante Pablo deixou o gramado satisfeito com o desempenho. "Muito feliz. Estou me adaptando ao clube, aos companheiros. O importante é que fizemos um bom trabalho", disse o atacante Pablo. Sobre ter jogado na retranca, ele justificou: "Não é nosso propósito. Mas fisicamente não estamos ainda em um bom nível, então temos que nos adaptar aos jogos."

Mas veio no segundo tempo e os reservas não conseguiram segurar a pressão do adversário. O resultado deixou o São Paulo sem pontuar no torneio. O Ajax, que havia empatado na estreia com o Flamengo por 2 a 2, foi a quatro pontos. Flamengo e Eintracht, às 19h, fazem o jogo que definirá a competição.

O time tricolor abriu o marcador aos 21 minutos aproveitando contra-ataque. Reinaldo acionou Pablo na esquerda, que deu bela assistência para Hernanes. O meio-campista apareceu livre e bateu firme para as redes: 1 a 0.

O Ajax tocava a bola em seu campo ofensivo, mas a defesa do São Paulo dificultava as ações o adversário. Tanto é que o goleiro Jean só teve trabalho mesmo em uma cobrança de falta Schöne, quando mandou para escanteio.

No segundo tempo, assim como na partida anterior, o São Paulo trocou todos os jogadores. No Ajax, o ex-são-paulino David Neres também entrou em campo. A equipe brasileira teve grande chance de ampliar logo no início. Nenê recebeu na cara do goleiro, mas tentou enfeitar com uma cavadinha e tocou fraco.

Na sequência, o Ajax foi ao ataque e deixou tudo igual. Kristensen recebeu livre na área e mandou para as redes. O São Paulo conseguiu dar o troco minutos mais tarde. O lateral-esquerdo Léo fez boa jogada pela esquerda e rolou para Brenner, que dominou e bateu no contrapé do goleiro.

Mas permitiu novamente o empate. Liziero derrubou Dolberg na área. Pênalti, que Tadic cobrou e deixou tudo igual. A virada do Ajax veio aos 33. Após cruzamento de Tadic pela esquerda, Dolberg completou livre dentro da área. David Neres fechou a conta nos acréscimos, ao receber passe e bater cruzado sem chances para Tiago Volpi

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 2 X 4 AJAX

SÃO PAULO - Jean (Tiago Volpi); Bruno Peres (Araruna), Arboleda (Bruno Alves), Anderson Martins (Rodrigo Alves) e Reinaldo (Léo); Hernanes (Nenê), Jucilei (Willian Farias), Hudson (Liziero) e Everton (Brenner); Helinho (Biro-Biro (Tréllez)) e Pablo (Diego Souza (Everton Felipe)). Técnico: André Jardine.

AJAX - Onana; Mazraoui (Magallán), De Ligt, Blind e Tagliafico (Kristensen); Vand de Beek (David Neres), Schöne (Gravenberch), De Jong (De Wit), Tadic (Cerny) e Ziyech (Ekkelenkamp); Dolberg (Huntellar). Técnico: Erik ten Hag

GOLS - Hernanes, aos 21 minutos do primeiro tempo, Kristensen, aos 11, Brenner, aos 19, Tadic, aos 27, Dolberg, aos 33, e David Neres, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jucilei e Biro-Biro (São Paulo).

ÁRBITRO - Elvis Osmanovic (EUA).

LOCAL - Orlando City Stadium, em Orlando (EUA).