AO VIVO! Em vídeo, assista a Fiorentina x Atalanta, pela Copa da Itália

Fiorentina e Atalanta se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 17h (de Brasília), pela partida de ida da semifinal da Copa da Itália. O Estado, em parceria com a DAZN, responsável pela transmissão da partida, também transmitirá a partida. As imagens serão geradas neste mesmo link minutos antes da partida, que será realizada em Florença, no estádio Artemio Franchi. O vencedor do confronto vai pegar o vencedor da outra semifinal, disputada entre Milan e Lazio.