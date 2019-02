AO VIVO! Em vídeo, assista a Racing x Corinthians, pela Sul-Americana

Racing e Corinthians jogam nesta quarta-feira, a partir das 21h30, na Argentina, pela partida de volta da primeira fase da Copa Sul-Americana. Na ida, em São Paulo, os times empataram sem gols. Em parceria com a DAZN, responsável pela transmissão da partida, o Estado também transmitirá a partida, assim como terá o acompanhamento em tempo real. As imagens serão geradas minutos antes do início do confronto e estarão aqui neste mesmo link. Nesta terça, o Estado também transmitiu o torneio continental, com o empate entre Santos e River Plate, do Uruguai.