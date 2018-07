AO VIVO - Fifa anuncia critérios do sorteio da Copa do Mundo de 2014

COSTA DO SAUÍPE - A Fifa anuncia os critérios para o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, marcado para sexta-feira, na Costa do Sauípe, depois de muita discussão a respeito do que fazer com a França e também sob a tensão do acidente ocorrido na Arena Corinthians. Em relação ao palco de abertura, deve permanecer a indefinição do novo prazo de entrega do estádio. A conferência de imprensa na sequência terá a participação do presidente da Fifa, Joseph S. Blatter, do secretário-geral da entidade, Jêróme Valcke, do presidente do COL, José Maria Marin, do membro do vice-presidente do Comitê Organizador da Copa do Mundo, Issa Hayatou, e do secretário executivo do ministério dos Esportes, Luis Fernandes.

