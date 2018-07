RIO - A fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro não poderia ser mais especial: com uma sequência de quatro vitórias, o time carioca abriu nove pontos de vantagem para o Grêmio, vice-líder, e joga no Rio contra a Ponte Preta, um adversário que ficou mais distante da ameaça de rebaixamento após a vitória na última rodada.