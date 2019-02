O Palmeiras apresentou nesta quarta-feira o atacante Ricardo Goulart. O jogador conseguiu acertar a sua liberação com o Guangzhou Evergrande, da China, para assinar contrato por empréstimo por uma temporada com o clube alviverde. O time chinês e o brasileiro vão dividir o pagamento dos salários do jogador, que são de aproximadamente R$ 3 milhões por mês.

Confira a apresentação do jogador, em transmissão feita pela TV Palmeiras