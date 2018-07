AO VIVO - Shaktar Donetsk x Chelsea, pela Copa dos Campeões

O jogo diante do Shakhtar Donetsk, hoje, fora de casa, representa uma prova de força para o Chelsea no Grupo E. É uma partida que vai definir, de certa forma, se o provável adversário do Corinthians no Mundial de Clubes em dezembro terá uma fase de grupos tranquila ou sofrida.

Uma vitória consolida a liderança - o time inglês hoje tem quatro pontos, junto com o próprio Donetsk, mas com vantagem no saldo de gols. Uma derrota vai jogar os Blues em uma encruzilhada, já que a Juventus, terceira com dois pontos, tem um jogo fácil, fora de casa, contra o saco de pancadas do grupo, o Nordsjaellan, da Dinamarca. E há ainda a possibilidade de as três equipes terminarem a rodada empatadas em primeiro.