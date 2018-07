Aos 16 anos, Jean Chera troca o Santos pela Itália Jean Chera, jogador das divisões de base do Santos desde os nove anos e que era considerado o sucessor de Paulo Henrique Ganso, acertou contrato por três temporadas com o Genoa, da Itália, nesta quarta-feira. O garoto fez 16 anos no dia 12 deste mês, atingindo a idade para assinar o primeiro contrato profissional, porém não houve acordo financeiro entre o seu pai e empresário, Celso Chera, e o clube.