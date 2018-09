Aos 16 anos, Kaio Jorge treina com Cuca e deve ter chance em breve no Santos

Após nomes como Rodrygo e Yuri Alberto, Kaio Jorge deve ser o próximo "Menino da Vila" a receber uma chance entre os profissionais do Santos. O jovem atacante, de apenas 16 anos, vem treinando com o elenco principal nos últimos dias, com o técnico Cuca tendo indicado o interesse em aproveitá-lo ainda nesta temporada.

"O Kaio está amadurecendo, até o final do ano deve ter sua oportunidade e já está com a gente, sim", afirmou o treinador, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, dias após testar o jovem em um coletivo que envolveu os reservas do elenco profissional e atletas dos juniores.

Kaio Jorge tem contrato com o Santos até 31 de janeiro de 2020 e participou nesta temporada da Copa São Paulo, tendo disputado seis jogos e marcado um gol quando tinha apenas 15 anos. Além disso, ele vinha se destacando no Campeonato Paulista Sub-17, tendo feito dez gols em nove jogos disputados pelo Santos.

"Só tenho que agradecer a Deus por tudo que vem fazendo em minha vida", publicou Kaio Jorge, no Twitter, após a declaração de Cuca de que o jovem está integrado ao elenco principal do clube da Vila Belmiro.

Todo esse talento precoce chamou a atenção do técnico Cuca, que tem aproveitado os treinamentos para observar alguns jovens jogadores, como o zagueiro Sabino e o volante Juliano, ambos do time B do Santos.

"Trago aqui para dar experiência. O Kaio Jorge ontem (quinta-feira) bateu um pênalti no Vanderlei. Quanto vale isso para ele? Hoje (sexta), fez um gol. É um amadurecimento natural", acrescentou Cuca.

Agora, então, Kaio Jorge tenta seguir os passos de outros jogadores formados nas divisões de base do Santos e que depois se destacaram pelo clube. Um deles é o atacante Gabriel, que fez a sua estreia entre os profissionais com apenas 16 anos.

"Lembro do que eu passei. Tem muita qualidade e futuro. O professor faz bem em trazer, para ele sentir como é diferente da base. É nítida a qualidade dele. Que possa se adaptar rapidamente para ajudar a gente", afirmou em recente entrevista coletiva.

Na última sexta-feira, Kaio Jorge, assim como o meia santista Ivonei, foi convocado pelo técnico Guilherme Dalla Dea para um torneio amistoso que a seleção brasileira sub-17 vai disputar na Inglaterra entre 7 e 18 de outubro. Rússia, Estados Unidos e os anfitriões ingleses serão os rivais da equipe nacional na competição.