Cuca chama Morato, de 17 anos, para treinar com os profissionais do São Paulo

O zagueiro Morato fez nesta quarta-feira o seu primeiro treino com o time profissional do São Paulo. Morato é o quarto defensor revelado em Cotia que treina com Cuca. Além do garoto de 17 anos, Walce, Lucas Kal e Rodrigo também foram formados nas categorias de base do clube.

A ascensão do defensor de 17 anos está inserida no planejamento da comissão técnica do clube de abrir espaço para mais jovens de Cotia para o setor defensivo, como o Estado mostrou ao destacar a nova safra de zagueiros. O titular Arboleda ainda se recupera de um estiramento na coxa esquerda e Anderson Martins tem uma tendinite no tornozelo direito.

Felipe Rodrigues da Silva foi chamado para um período de treinos no CT da Barra Funda depois de ter chamado a atenção do treinador em um treino com o sub-20. Ao retornar de um período de atividades com a Seleção Brasileira sub-18, ele está com os profissionais. O apelido Morato veio de sua origem. Ele foi criado em Francisco Morato, cidade na região metropolitana de São Paulo.

Apesar de mais jovem que os colegas (ele vai fazer 18 anos em junho), Morato se destacou na equipe sub-20 do São Paulo. Foi titular em todos os jogos da Copa São Paulo de Juniores, duas delas de 120 minutos por conta de prorrogação, e recebeu apenas dois cartões amarelos. Na Copa RS do ano passado, na qual o São Paulo foi vice-campeão, ele ganhou o prêmio de melhor jogador do torneio.