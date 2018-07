Aos 18 anos, Malcom joga sua primeira decisão no profissional

Principal revelação das categorias de base do Corinthians, o atacante Malcom, 18 anos, fará nesta quarta-feira sua primeira decisão como profissional. Ele será titular contra o Guaraní, às 22 horas, pelas oitavas de final da Libertadores.

A entrada de Malcom é a principal aposta do técnico Tite para reverter o resultado do primeiro jogo, derrota por 2 a 0 em Assunção. Para dar chance ao garoto, Tite deixou no banco o colombiano Mendoza. Vagner Love, em má fase, foi cortado até do banco de reservas. Sheik está suspenso.

Malcom ganhou a posição pelo seu desempenho contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Tite elogiou sua atuação e disse que o atacante fez sua melhor partida sob seu comando. A confirmação do time aconteceu nesta terça-feira. Mas na segunda-feira Tite já havia dado um sinal de que Malcom seria titular.

O treinador comandou um treino com Mendoza. Na verdade, Malcom só não treinou entre os titulares na segunda porque havia jogado boa parte do jogo de domingo. Mesmo assim, Tite chamou o garoto à beira do campo. E o fez observar o posicionamento de Mendoza nos treinamentos.

Malcom foi integrado aos profissionais ano passado, quando Mano Menezes era o treinador. Em 2015, ele vive sua melhor fase. Tanto que o contrato do atacante foi renovado há menos de um mês. Malcom recebeu um aumento (passou a ganhar cerca de R$ 100 mil por mês) e assinou novo vínculo até 2019.