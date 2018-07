Aos 20 anos, revelação do Wolfsburg morre em acidente de carro

Uma tragédia assolou o Wolfsburg e o futebol alemão neste sábado. O jovem volante belga Junior Malanda, de apenas 20 anos, considerado uma das principais promessas do clube, morreu em acidente automobilístico. O carro em que o jogador estava bateu violentamente em uma árvore e ele faleceu na hora.

De acordo com Thomas Schmidtke, membro da polícia de Wolfsburg, o acidente aconteceu nas cercanias de Bielefeld, no oeste da Alemanha. A imprensa local noticiou que o veículo estava bem acima do limite de velocidade, derrapou no asfalto molhado por causa da chuva e bateu.

Malanda estava no banco de trás do carro e foi arremessado com a força do impacto. Ainda de acordo com os veículos de imprensa alemães, as outras duas pessoas que estavam com o jogador ficaram gravemente feridas e foram levadas ao hospital.

O volante vinha ganhando espaço no elenco do Wolfsburg. Em 2014/2015 disputou dez partidas do Campeonato Alemão, sendo quatro como titular. No total, foram 17 jogos e dois gols pela competição. Malanda era presença constante nas seleções de base da Bélgica e considerado uma promessa para o futuro do país.

Sua morte gerou uma comoção instantânea na Alemanha. Um dos primeiros a se manifestar foi o brasileiro Luiz Gustavo, companheiro de Malanda no Wolfsburg. O jogador lamentou a morte do amigo através de sua página no Instagram.

"A vida sempre nos prega peças que não esperamos, e hoje vivo mais uma delas. Perco um amigo, um talento, um grande jogador com um futuro gigante pela frente, com uma alegria de viver que só ele tinha. Foi uma honra estar ao seu lado, amigo. Descanse em paz", escreveu.