Luka Jovic chega ao Real Madrid: 'Sou o garoto mais feliz do mundo'

O Real Madrid apresentou nesta quarta-feira o seu primeiro reforço para a próxima temporada. Promessa do futebol europeu, o atacante sérvio Luka Jovic, de 21 anos, passou por exames médicos, assinou contrato e foi apresentado oficialmente no estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Feliz, fez um breve discurso em espanhol depois do pronunciamento de Florentino Pérez, presidente do clube.

"Sou o garoto mais feliz do mundo. Estou muito animado e seguro de ter tomado a melhor decisão. Darei tudo para ganhar mais títulos", disse Jovic, que após a apresentação aos jornalistas vestiu o uniforme, ainda sem número, e foi fazer a exibição oficial com bola diante da torcida no gramado no estádio Santiago Bernabéu.

O atacante foi contratado junto ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por cerca de 70 milhões de euros (R$ 306 milhões), segundo a imprensa espanhola, com um compromisso até 30 de junho de 2025. Jokic fez 17 gols no último Campeonato Alemão, atrás apenas do centroavante polonês Robert Lewandowski, artilheiro com 22 pelo Bayern de Munique, e do espanhol Paco Alcácer, do Borussia Dortmund, segundo com 18.

Durante a apresentação de Jovic, Florentino Pérez comentou o que significa a contratação do sérvio para o time comandado pelo técnico francês Zinedine Zidane, que terá a missão de recuperar a confiança perdida com a péssima temporada 2018/2019 - terceiro lugar no Campeonato Espanhol, eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e queda nas semifinais da Copa do Rei.

"Hoje (quarta-feira) é um daqueles dias que os madridistas sentem felicidade porque chega um jogador, um atacante, pretendido por vários grandes clubes da Europa. Fez uma temporada magnífica, mas a torcida do Real Madrid vai pedir mais", afirmou o presidente.

Nesta quinta-feira, a programação do clube prevê a apresentação da principal contratação até agora: o meia belga Eden Hazard, do Chelsea. Outros reforços para a temporada são os brasileiros Eder Militão, do Porto, e Rodrygo, do Santos. "Este não foi o ano que esperávamos. Por isso, vamos reagir com força", completou Florentino Pérez.