Aos 24 anos, Thalles, jogador da Ponte Preta, morre em acidente no Rio de Janeiro

O jogador Thalles Lima de Conceição Penha, de 24 anos, morreu no início da manhã deste sábado, 22, em um acidente de moto em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O atacante pertencia ao Vasco e estava cedido à Ponte Preta. Além de Thales, outro homem morreu e três mulheres ficaram feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu duas motos e ocorreu às 6h30, na avenida Almirante Pena Boto, no bairro Monjolos. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Ainda de acordo com a corporação, Thalles e mais três mulheres – Lhorany F. Vasconcellos, de 18 anos, Karolyne C. Almeida, 19, e outra sem identificação, aparentando 22 anos – foram resgatados com vida e encaminhados ao Hospital Estadual Alberto Torres. Já Yury L. Martins, 27, morreu no local. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Em nota, o Vasco lamentou a morte de seu jogador, revelado na base do clube e que subiu ao grupo principal em 2013. “Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thalles Lima de Conceição Penha. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil”, diz o texto.

A Ponte Preta também divulgou texto em que se diz consternada. “De maneira triste e consternada, a Ponte Preta recebeu na manhã deste sábado (22) a notícia da morte do atacante Thalles, em um trágico acidente. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos. Nossos corações e nossas orações estão contigo, Thalles!”, declara a nota.

Torcedor cruzmaltino desde criança, Thales chegou ao clube aos 11 anos e integrou todas as categorias de base, sendo revelado ao time profissional há cinco anos. Atuando na Ponte Preta neste ano, ele esteve especulado para ser incluído em uma possível negociação com o Sport pelo volante Rithely, que seria um pedido do técnico Vanderlei Luxemburgo.

A morte do jogador, que chegou a atuar pela seleção brasileira sub-20, foi lamentada nas redes sociais.

Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil. pic.twitter.com/EBzBYFabNF — Vasco ◤✠◢ (@VascodaGama) 22 de junho de 2019

De maneira triste e consternada, a Ponte Preta recebeu na manhã deste sábado (22) a notícia da morte do atacante Thalles, em um trágico acidente. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos. Nossos corações e nossas orações estão contigo, Thalles! pic.twitter.com/pKYPfXvNJI — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) 22 de junho de 2019

Dia de luto no futebol. O Clube de Regatas do Flamengo presta solidariedade ao Vasco, à Ponte Preta e aos familiares e amigos do atacante Thalles, que morreu neste sábado. #Luto — Flamengo (@Flamengo) 22 de junho de 2019

O Fluminense Football Club lamenta profundamente a morte do atleta Thalles e se solidariza com família, amigos, @VascodaGama e @aapp_oficial neste momento difícil. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 22 de junho de 2019

Lamentanos profundamente o falecimento do Thalles e manifestamos nossa solidariedade aos familiares e amigos do atleta. #ForçaVasco — Atlético (@Atletico) 22 de junho de 2019

O Guarani Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do atleta Thalles que atuava pela @aapp_oficial. O Guarani externa os sentimentos à família e amigos. Descanse em Paz. — Guarani FC (@oficialguarani) 22 de junho de 2019

Lamentamos profundamente o falecimento do atleta Thalles. O Atlético Clube Goianiense se solidariza com a família, amigos e os clubes pelo qual o atleta atuou, em especial Ponte Preta e Vasco da Gama! Força! #Luto — Atlético Goianiense (@ACGOficial) 22 de junho de 2019