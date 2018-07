Aos 24, zagueiro do Fluminense vai jogar seu primeiro clássico

Titular do Fluminense, o zagueiro Guilherme Mattis vai viver uma experiência inédita neste sábado, quando entrar em campo no Maracanã para enfrentar o Botafogo. De acordo com o jogador de 24 anos, que tem passagens por Bragantino e Guarani, será o primeiro clássico do qual participará.

"Vai ser o meu primeiro clássico na carreira. Estou empolgado e pronto para esta decisiva partida. É como se fosse o meu primeiro jogo pelo Fluminense, é uma grande responsabilidade e espero conseguir fazer o melhor possível. Espero jogar bem, mas o principal é o Fluminense conseguir a vitória, isso é o que mais importa", disse o jogador.

Contratado no encerramento da janela de transferências do Brasileirão, no início do outubro, ele ganhou vaga na zaga titular e quer ajudar o Fluminense a chegar à Libertadores. Para tanto, pede o apoio da torcida no clássico.

"A torcida do Fluminense é impressionante, faz a diferença e sei que vai fazer novamente neste clássico. Ela ajudou muito nos jogos no Maracanã, fiquei impressionado com a festa, com o apoio. Peço para os torcedores irem ao jogo porque é importante para todos nós. Eles são os guerreiros das arquibancadas."