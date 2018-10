Aos 27 anos, empresário chinês assume a presidência da Inter de Milão

A Inter de Milão tem um novo presidente; e ele tem apenas 27 anos de idade. Nesta sexta-feira, em uma reunião anual com associados em um hotel da cidade italiana, o empresário chinês Steven Zhang foi o escolhido para o cargo e se torna o 21.º mandatário da equipe. Ele é filho de Zhang Jindong, dono do grupo Suning, que trabalha com produtos eletrônicos e comprou 70% das ações do clube há mais de dois anos.

Steven Zhang já estava trabalhando na Inter de Milão como um dos membros da diretoria desde 2016 e era o responsável pelo dia a dia do clube. "O clube, seus torcedores e a cidade (Milão) estava esperando por você. Seja bem vindo, presidente Zhang", afirmou o clube em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O novo presidente vai substituir o indonésio Erick Thohir, empresário que comandava a Inter de Milão há cinco anos e desde 2016 detinha os 30% restantes das ações. "Quando fecho os meus olhos, vejo uma cidade com muita história e muito a ainda ser escrito. Pessoas com ideias, objetivos, que irão promover um melhor desenvolvimento do clube", disse Zhang em um outro vídeo divulgado no site oficial do time milanês.

O grupo Suning é dono do time de futebol chinês Jiangsu Suning, onde atualmente jogam os brasileiros Ramires (volante) e Alex Teixeira (atacante), além de Eder, naturalizado italiano.