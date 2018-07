Aos 31 anos, ex-lateral do Liverpool anuncia aposentadoria

O lateral-esquerdo Jose Enrique, de apenas 31 anos, anunciou sua aposentadoria do futebol nesta quarta-feira. O jogador, que teve passagens por clubes como Liverpool e Newcastle, além de Villareal e Celta de Vigo em seu país natal, sofria com problemas constantes no joelho, que o levaram a pendurar as chuteiras precocemente.

"Algo que era para durar três meses acabou se convertendo em cinco anos. Me consultei com cinco médicos na Inglaterra, mas não conseguiram lidar com o problema. Não podia jogar sem me medicar, era duro, desesperador, às vezes ficava tonto nos treinamentos de tantos remédios", declarou o agora ex-jogador ao jornal espanhol Marca, acrescentando que ainda não está bem fisicamente e psicologicamente.

O ex-lateral disse que os médicos do Liverpool não conseguiam detectar o problema e lhe diziam que era um problema psicológico, no que chegou a acreditar, embora ainda sentisse as dores.

Para Enrique, a temporada 2015-16, sua última no Liverpool, foram alguns dos piores momentos de sua vida. "Sabia que com Klopp poderia jogar se estivesse bem, mas ele foi sincero comigo. Treinava com o primeiro time e jogava com o time sub-23. Klopp me deixou ser capitão em meu último jogo pelo time, uma honra que jamais esquecerei", declarou o lateral. No clube inglês, apesar de ter passado cinco temporadas, fez apenas 99 jogos.

Então, o jogador voltou à Espanha, para jogar no Real Zaragoza, time da segunda divisão do país. Pelo último time de sua carreira, fez 27 partidas, a maior parte como meia central, antes de considerar que seu corpo não aguentava mais jogar futebol profissionalmente. Ao todo, o lateral fez 301 jogos e cinco gols em 13 anos.