Aos 31 anos, Tássio chega como esperança de gols para o Botafogo

O centroavante Tássio, de 31 anos, e 1,94 m de altura, é a aposta de gols do Botafogo para a próxima temporada. O jogador foi apresentado oficialmente pelo clube nesta sexta-feira na sede de General Severiano. O último time que o atacante defendeu foi o Wuhan Zall, da China, no ano passado, após se transferir do Bragantino.

"Sou um jogador alto, forte e isso ajuda no jogo aéreo. Acho que a versatilidade também ajuda, posso jogar um pouco fora da área", explicou Tássio. "A briga está aberta e vai ser no dia a dia que isso vai ser conquistado. Espero fazer uma grande pré-temporada para ficar à disposição do professor René", seguiu o jogador, que revelou ser alvo de brincadeiras por causa da semelhança com o experiente atacante Tuta.

"Já aconteceu a comparação. Para mim é uma honra a comparação com um grande jogador e figura do futebol brasileiro, mas para por aí. o Tuta é o Tuta e o Tássio é o Tássio. Vou procurar fazer o meu jogo e ficar mais conhecido no cenário nacional."