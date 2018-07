Aos 32 anos, ex-goleiro do Manchester City morre vítima de câncer

Após lutar para combater um câncer, o goleiro húngaro Marton Fulop morreu na madrugada desta quinta-feira aos 32 anos. Ele foi reserva no Tottenham na temporada 2004/2005, teve uma curta trajetória no Manchester City e ainda passou por Sunderland, West Bromwich, Stoke City, Leicester e outros times do futebol inglês. A morte do jogador foi anunciada pelo clube húngaro MTK Budapest.

Em 2013, Fulop teve um tumor removido de seu braço. Liberado para voltar ao futebol, encerrou a carreira no Asteras Tripoli, da Grécia, na mesma temporada. O jogador foi contratado pelo City em caráter emergencial, em 2010, quando atuava como terceiro goleiro do Sunderland, e fez apenas três jogos pela equipe. Ele também vestiu a camisa da Hungria em 24 partidas. Os clubes lamentaram a morte de Marton Fulop e escreveram mensagens de apoio à família nas redes sociais.

Manchester City FC passes on its condolences to the family of former keeper Marton Fulop who has sadly passed away pic.twitter.com/tPSMH5CvOv — Manchester City FC (@MCFC) 12 novembro 2015

Everyone at the Club is saddened to hear of the passing of our former goalkeeper Marton Fulop aged 32. pic.twitter.com/JeoQPnarU7 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 12 novembro 2015