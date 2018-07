Aos 34 anos, Daniel Paulista é efetivado como técnico do Sport

Com a saída de Oswaldo de Oliveira para comandar o Corinthians, a diretoria do Sport resolveu apostar em uma aposta caseira. Nesta quinta-feira, o clube pernambucano anunciou que o auxiliar técnico Daniel Paulista será o treinador do Sport até pelo menos o fim do Campeonato Brasileiro.

"Temos o respaldo de várias lideranças do time e o comprometimento do grupo para tirar o Sport desta situação. Conversamos com Magrão, Diego, Rithely e Durval, que são líderes no nosso grupo, e eles também se comprometeram com a solução", explicou o presidente João Humberto Martorelli. De acordo com o Sport, a efetivação foi "uma decisão tomada em conjunto com todas as lideranças do Sport, inclusive os líderes do elenco".

Ainda segundo a diretoria do Sport, pesou a favor da decisão o fato de o Brasileirão já estar perto do fim. Restam apenas oito rodadas e o clube pernambucano luta contra o rebaixamento. Tem 34 pontos, apenas um a mais do que o Internacional, primeiro time dentro da zona de degola.

Além disso, os técnicos que o Sport queria contratar disseram não às ofertas. "Entramos em contato com cerca de cinco nomes, mas vários deles não queriam assumir um time por apenas oito jogos e outros, que estavam em clubes, preferiram não deixar suas equipes nesta reta final", admitiu Martorelli.

Daniel Paulista será o técnico mais jovem do Brasileirão. Ele tem apenas 34 anos e defendeu o Sport como atleta entre 2008 e 2011, participando da campanha do título da Copa do Brasil, em 2008. Ele chegou a trabalhar um jogo como interino no ano passado.