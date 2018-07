Aos 34, Robbie Keane é eleito o jogador mais valioso da MLS

Após três anos de Major League Soccer (MLS), a liga estadunidense de futebol, o veterano atacante Robbie Keane foi eleito o jogador mais valioso da temporada. O irlandês anotou 19 gols no ano e ajudou a colocar o Los Angeles Galaxy na final do torneio, que será realizada no domingo, contra o New England Revolution.

"Ainda temos um jogo pela frente. Estou totalmente focado e ansioso por isso. Tem sido uma grande temporada para mim pessoalmente, mas seria ainda melhor se vencêssemos no domingo", afirmou o jogador de 34 anos. Na equipe desde 2011, Keane já soma 61 gols e 41 assistências em 100 partidas.

O irlandês é considerado um dos grandes jogadores da última década pelo Tottenham Hotspur, equipe pela qual atuou entre 2002 e 2010 e marcou 98 gols antes de se transferir para o rival West Ham. Porém, ele foi rebaixado com a equipe em 2011, antes de se transferir para o Los Angeles Galaxy. Agora, ele busca o tricampeonato da MLS Cup.