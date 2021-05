Aos 35 anos, Luka Modric renova contrato com Real Madrid por mais uma temporada

A diretoria do Real Madrid anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com o meia croata Luka Modric por mais uma temporada. O atual vínculo do jogador de 35 anos iria até o final de junho deste ano e agora seu compromisso com o clube espanhol é até 30 de junho de 2022.

Modric está no Real Madrid desde agosto de 2012, quando foi comprado junto ao Tottenham por 35 milhões de euros (R$ 227,6 milhões na cotação atual). Desde então, disputou 624 jogos pelo time da capital da Espanha, tendo marcado 67 gols e distribuído 109 assistências. Na atual temporada, entrou em campo 48 vezes e anotou seis gols.

Leia Também Hansi Flick assina por três anos e assume a seleção da Alemanha após a Eurocopa

Pelo Real Madrid, o meio-campista vem colecionando títulos. São quatro edições do Mundial de Clubes da Fifa (2014, 2016, 2017 e 2018), quatro da Liga dos Campeões da Europa (2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018) e ainda duas do Campeonato Espanhol (2016-2017 e 2019-2020), entre outros. Individualmente, levou a Bola de Ouro e o prêmio da Fifa como o melhor do mundo, ambos em 2018.

Um dos maiores nomes da história do futebol croata, Modric iniciou a sua trajetória no Dínamo Zagreb em 2003. Figura carimbada da seleção nacional, foi figura de destaque na última Copa do Mundo, sendo eleito o melhor jogador da competição realizada na Rússia. Na melhor campanha da história da Croácia, ficou com o vice após perder na final para a França.