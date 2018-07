Aos 35 anos, Rio Ferdinand fecha com o Queens Park Rangers

De volta à divisão de elite do Campeonato Inglês, o Queens Park Rangers oficializou nesta quinta-feira a contratação do veterano zagueiro Rio Ferdinand. O jogador de 35 anos deixou o Manchester United no final da temporada passada, após o final do vínculo, e disse que escolheu o novo clube para poder continuar jogando na Inglaterra.

Depois de 12 anos de enorme sucesso no Manchester United, onde colecionou títulos e virou um dos principais zagueiros do mundo - chegou a ser capitão da seleção inglesa -, Ferdinand deixou Old Trafford ao final do seu contrato. Ele disse ter recebido ofertas de vários clubes, inclusive mais vantajosas financeiramente, mas optou pelo QPR para poder seguir no Campeonato Inglês.

"Tive várias ofertas de todas as partes do mundo. Mas queria continuar no Campeonato Inglês. Não foi por dinheiro, tive várias propostas mais lucrativas. Ainda acho que tenho algo a oferecer", revelou Ferdinand, que reencontrará no QPR o técnico Harry Redknapp, com quem trabalhou no West Ham quando estava no começo da carreira.