Aos 36 anos, Joaquín renova contrato com o Betis até 2020

A diretoria do Betis anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato de um dos seus ídolos históricos. O clube de Sevilha firmou um novo vínculo, agora válido até 2020, com o meia Joaquín Sánchez, atual capitão da equipe.

Joaquín, de 36 anos, chegou ao Betis ainda para as divisões de base, quando tinha 16 anos. Ele deixou o clube em 2006, tendo passagens por Valencia, Málaga e a italiana Fiorentina, antes de retornar ao time onde iniciou a sua carreira em 2015.

Durante a sua primeira passagem pelo Betis, Joaquín foi presença constante na seleção espanhola, tendo sido parte do grupo que participou das edições de 2002 e 2006 da Copa do Mundo, além da Eurocopa de 2004.

Com 335 jogos disputados pelo Betis, Joaquín agora firmou um novo acordo com o clube de Sevilha, que pode ser o último da sua carreira. Ainda assim, ele vem sendo titular do time nesta temporada, tanto que entrou em campo 18 vezes, com três gols marcados.

O Betis faz campanha irregular no Campeonato Espanhol, em 14º lugar e com 21 pontos somados em 17 rodadas. O time voltará a jogar pelo torneio nacional em 6 de janeiro, quando fará clássico com o Sevilla, como visitante.