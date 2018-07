Aos 36 anos, Lúcio Flávio vai jogar o Brasileirão pelo Coritiba

O meia já estava treinando com o elenco do Coritiba há cerca de duas semanas, mas só agora a sua situação foi regularizada. Lúcio Flávio estava desde 2012 no Paraná Clube, clube com o qual é mais identificado. O veterano, entretanto, minimiza a rivalidade e acredita que será bem recebido pela torcida alviverde.

"Acredito que você conquista o respeita pela maneira que você trabalha, com seriedade, muito trabalho. Vou trabalhar no Coritiba com a mesma convicção que tive no Paraná e nos demais clubes onde atuei", disse o jogador, que já trabalhou com o técnico Ney Franco no Botafogo.

Aos 36 anos, Lúcio Flávio será um dos jogadores mais velhos do Brasileirão. A lista é liderada por Rogério Ceni (42), Zé Roberto (40) e Marcelinho Paraíba (40). Magno Alves (39), Magrão (38), Fernando Prass (36), Guiñazu (36), Emerson Sheik (36) e Juan (por dois dias) também são mais velhos que o novo reforço do Coritiba.