Aos 36 anos, Thiago Silva conta que melhorou a alimentação para poder chegar à próxima Copa

O zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, contou nesta segunda-feira que tomou uma decisão há alguns anos para se manter em nível. Com o objetivo de disputar a Copa do Mundo do Catar pela seleção brasileira, em 2022, o defensor de 36 anos acionou o estafe particular para melhorar a alimentação e poder render mais dentro de campo. Para o jogador, graças a esse trabalho tem sido possível se manter em alto nível e ser chamado constantemente pelo técnico Tite para os compromissos pelas Eliminatórias.

Thiago Silva está na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde junto com os demais companheiros se prepara para os compromissos pelas Eliminatórias contra Venezuela, na sexta-feira, e Uruguai, na terça. O mais experiente da seleção brasileira afirma que com a idade, passou a ser necessário tomar outros cuidados para continuar com o objetivo de disputar mais uma Copa pela seleção.

Leia Também Banco suíço paga R$ 425 milhões por envolvimento em caso de corrupção na Fifa

"Quando você tem uma idade já avançada, você precisa se cuidar mais na parte alimentar. Eu comia muito mal. Hoje, me alimento super bem. Para estar em alto nível e desempenhar aquilo que o Chelsea e a seleção precisam, tenho de estar 100%", disse o jogador em entrevista coletiva online. Thiago Silva integrou os elencos da seleção brasileira nas três últimas Copas do Mundo.

O defensor conta com o auxílio de uma nutricionista para seguir uma dieta rigorosa focada em reduzir gorduras e privilegiar alimentos saudáveis. "Eu comia muita besteira pós-jogos e até antes dos jogos também", admitiu Thiago. Há pelo menos dois anos o zagueiro se conscientizou da necessidade de buscar se aprimorar em outro segmento além de somente se dedicar à parte física e de prevenção de lesões.

"A gente tem se de reinventar e mudar alguns costumes. A cada vez a gente que é jogador tem de se empenhar mais e fazer uma alimentação mais equilibrada", disse. A tendência é Thiago Silva formar a dupla titular com Marquinhos nesses dois próximos compromissos pelas Eliminatórias.

Mesmo veterano, Thiago Silva garante que se sente motivado por integrar a seleção brasileira por gostar do ambiente e da sensação de representar o País. "Na última convocação eu até falei para os jogadores: 'Não sei até quando vou ficar aqui'. Mas sempre quero aproveitar esses dias como se fossem os últimos. Essa mentalidade de gostar do ambiente de seleção a gente vai passando aos mais novos", afirmou.