Aos 37 anos, zagueiro Lúcio vai para o time de Zico, na Índia

Depois de passagens decepcionantes por São Paulo e Palmeiras, o zagueiro Lúcio tem um novo destino definido, bem longe do Brasil. O jogador, que estava sem clube desde o início deste ano, foi anunciado como novo reforço do Goa FC, time comandado por Zico que disputa a Super Liga Indiana.

Aos 37 anos, Lúcio tem uma carreira de sucesso no futebol europeu, com passagens vitoriosas por Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Inter de Milão e Juventus. Agora, iniciará sua primeira aventura na Ásia, no clube comandado por Zico e que tem como grande estrela o meia Robert Pires, de 41 anos, que voltou a atuar ao ser convidado no ano passado.

Lúcio também tem uma longa trajetória pela seleção brasileira, tendo atuado nas Copas do Mundo de 2002, na qual foi campeão, 2006 e 2010. Mas sua volta ao País foi bastante decepcionante. Foi mal no São Paulo, onde ficou dois anos, sendo que nos últimos seis meses treinou afastado por conta da má fase e de desentendimentos com a comissão técnica. No Palmeiras, até teve bom início, mas também acabou sendo afastado no fim do último Brasileirão.