Aos 37, Juan não pensa em se aposentar e quer renovar com o Fla

Aos 37 anos, Juan ainda não pensa na possibilidade de se aposentar. O defensor se diz bem adaptado à Gávea, para onde voltou depois de 14 temporadas fora do Brasil, e quer renovar com o Flamengo.

"Eu me sinto bem ainda. Sempre falei que, enquanto eu jogasse em alto nível, gostaria de seguir aqui. Minha ideia é continuar jogando. Meu desejo é encerrar a carreira no Flamengo, foi o que eu projetei", afirmou.

O defensor, formado nas categorias de base do rubro-negro, tem contrato só até o fim da atual temporada. Ele jogou apenas sete partidas como titular no Brasileirão, nos momentos em que Rafael Vaz ou Réver, preferidos do técnico Zé Ricardo, estavam indisponíveis.

Juan, no entanto, garante que o momento não é de pensar em assinar um novo contrato, mas ajudar o Fla na reta final do Brasileiro. "É esperar o fim do campeonato porque a prioridade não é renovação, é lutar pelo titulo e pela vaga direta na Libertadores. Minha relação com o clube é antiga, sabem como eu penso e confio em quem esta aqui. Se for desejo do clube, espero chegar a acordo e renovar", encerrou.