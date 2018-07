Aos 38, Buffon renova contrato até 2018 com a Juventus

Doze anos após vencerem juntos a Copa do Mundo de 2006 pela Itália, Gianluigi Buffon e Andrea Barzagli ainda serão companheiros de clube na Juventus em 2018. Nesta quarta-feira, o clube de Turim, atual pentacampeão italiano, fez festa para anunciar que os dois veteranos renovaram seus contratos por duas temporadas, até junho de 2018.

Os dois tinham contrato por se encerrar, mas não havia dúvida de que ambos o renovariam. Zagueiro, Barzagli está no clube desde 2011 e vem sendo importante nas seguidas conquistas da Juventus. Nesta temporada, por exemplo, o jogador de 35 anos participou de 30 partidas no Italiano.

Já Buffon é o jogador mais identificado com a Juventus na atualidade e defende o clube desde 2001. Na atual temporada, fez 35 partidas no Italiano e foi fundamental na conquista do penta. Com mais duas temporadas no clube, pode bater o recorde de Alessandro Del Piero, recordista em atuações pela Juventus, com 705.

"Espero que minha fantástica história com o clube continue e traga ainda mais sucesso. Estou imensamente orgulhoso da confiança que a Juventus depositou em mim mais uma vez", festejou Buffon. O goleiro já havia dito que pretende se retirar após a Copa do Mundo de 2018, que seria sua sexta.