Marcos Senna anuncia aposentadoria para novembro nos EUA

O volante Marcos Senna anunciou que deixará o futebol profissional ainda este ano. O jogador de 38 anos revelou que vai se aposentar dos gramados em novembro, quando termina a temporada de outono da North American Soccer League (NASL), na qual ele defende o New York Cosmos.

"Eu sou abençoado por ter a carreira que tive e sortudo por jogar com alguns jogadores e times realmente excepcionais. Agora, meu corpo está ótimo e eu quero ter certeza de parar enquanto estou jogando bem e em meus próprios termos. A mudança para Nova York e chegar ao Cosmos foi fantástico para minha família e nós experimentamos algumas memórias realmente inesquecíveis nos Estados Unidos", declarou ao site do clube.

Marcos Senna nasceu no Brasil e começou a carreira no interior de São Paulo, passou por Corinthians e São Caetano, até ir para a Espanha, onde se destacou de fato. Vestiu a camisa do Villarreal por 11 temporadas e fez tanto sucesso que se naturalizou e foi convocado para a seleção do país diversas vezes. Foi, inclusive, campeão da Eurocopa de 2008.

Há dois anos, já na reta final de carreira, chegou a Nova York para ajudar nesse ressurgimento do Cosmos. Logo em sua primeira temporada, foi campeão da NASL. Sua presença teria sido fundamental para que um grande ídolo do futebol espanhol, Raúl González, chegasse ao time norte-americano ao fim do ano passado.

"Desde o dia que assinou conosco, Marcos foi uma tremenda presença", disse o técnico Giovanni Savarese. "Sua liderança ajudou o time e ele tem jogado em um incrível alto nível para nós. Temos sido honrados por ter Marcos conosco nos últimos dois anos e ele será membro da família Cosmos para sempre."