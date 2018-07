Aos 38 anos, Ronaldo pode voltar a jogar nos Estados Unidos

Além de sócio-proprietário do Fort Lauderdale Strikers, Ronaldo poderá defender o clube na North American Soccer League (NASL), dos Estados Unidos, em 2015. Para ajudar a promover o seu novo negócio, não está descartada a possibilidade de o Fenômeno voltar a jogar. A informação foi confirmado ao Estado pela assessora do craque, Anna Alice Abud. Ronaldo tem 38 anos e se aposentou em 2011. Seu último clube foi o Corinthians.

O Fenômeno comprou parte do Fort Lauderdale Strikers junto com Marcus Buaiz, que já é seu sócio na 9ine, empresa que gerencia acordos comerciais de Neymar, Éverton Ribeiro, Anderson Silva e Junior Cigano, entre outros clientes. O anúncio foi feito na quinta-feira, mas não foram divulgados os valores do negócio nem a cota de participação do ex-jogador no clube, recém-adquirido pelos empresários brasileiros Paulo Cesso, Rafael Bertani e Ricardo Geromel (irmão de Geromel, zagueiro do Grêmio).

“Entramos no negócio como pessoa física e teremos cadeiras no Conselho de Administração porque acreditamos no crescimento do futebol nos Estados Unidos, principalmente da NASL. Já observávamos esse mercado há um certo tempo e vimos no Strikers uma boa oportunidade de investimento”, explicou Buaiz ao Estado.

A 9ine não é sócia do clube, mas vai atuar na captação de patrocínios tanto nos Estados Unidos como no Brasil. “A empresa será parceira do Fort Lauderdale Strikers e poderá atrair empresas para estampar a sua marca na camisa ou em ações secundárias”, disse Buaiz. Ronaldo está na Espanha e no início de janeiro vai para os Estados Unidos.

Lançada em 1968, a NASL teve campeonatos regulares até 1984. Nesse período, os torneios organizados pela liga tiveram grande popularidade nos Estados Unidos, principalmente após a chegada de Pelé ao New York Cosmos, em 1975. Após 27 anos de inatividade, a NASL voltou em 2011 para disputar mercado com a Major League Soccer (MLS), criada em 1996 e que conta com os clubes mais fortes do país. É na MLS, por exemplo, que Kaká vai defender o Orlando City.

Com a entrada de Ronaldo no Fort Lauderdale Strikers, a NASL espera também atrair nomes de peso. “Ronaldo está atuando em todas as frentes. Em algumas áreas ele se empolga mais e em outras ele só dá o toque final, mas faz gol em todas áreas. Fazendo uma analogia com o futebol, ele joga nas 11 posições. Ele é muito antenado com o futuro e está um passo à frente”, disse Geromel ao Estado.